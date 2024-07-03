Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главным ограничением для развития экономики. Текущую ситуацию в экономике она сравнила с марафоном по пересеченной местности. Глава ЦБ РФ выступила в среду на конгрессе регулятора, где отметила сложности России с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.

Эльвира Набиуллина назвала главные по ее мнению ограничения для развития экономики России. Выступление главы ЦБ РФ состоялось на конгрессе Банка России, ее слова передает РБК.

По словам Набиуллиной, сложности с доступом к технологиям, долгосрочным инвестициям, а также нехватка рабочей силы являются ключевыми ограничениями для российской экономики.

Глава ЦБ призвала изменить подход в экономике от «тушения пожара» к пробдумыванию того, как страна отвечает на долгосрочные вызовы. На структурные изменения в экономике нельзя отвечать рядовыми антикризисными мерами, отметила Набиуллина.

Текущую ситуацию в экономике России глава Банка России охарактеризовала как марафон, но по пересеченной местности и с препятствиями. Стране нужно рассчитывать силы относительно того, как она работает с ограничениями, подчеркнула Набиуллина.

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