Набиуллина назвала нехватку рабочей силы главным ограничением для развития экономики. Текущую ситуацию в экономике она сравнила с марафоном по пересеченной местности. Глава ЦБ РФ выступила в среду на конгрессе регулятора, где отметила сложности России с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.
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Эльвира Набиуллина назвала главные по ее мнению ограничения для развития экономики России. Выступление главы ЦБ РФ состоялось на конгрессе Банка России, ее слова передает РБК.
По словам Набиуллиной, сложности с доступом к технологиям, долгосрочным инвестициям, а также нехватка рабочей силы являются ключевыми ограничениями для российской экономики.
Глава ЦБ призвала изменить подход в экономике от «тушения пожара» к пробдумыванию того, как страна отвечает на долгосрочные вызовы. На структурные изменения в экономике нельзя отвечать рядовыми антикризисными мерами, отметила Набиуллина.
Текущую ситуацию в экономике России глава Банка России охарактеризовала как марафон, но по пересеченной местности и с препятствиями. Стране нужно рассчитывать силы относительно того, как она работает с ограничениями, подчеркнула Набиуллина.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev /
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