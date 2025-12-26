Налоги, земельные сделки и регулирование ИИ-технологий: названы главные юридические запросы бизнеса в 2025-м
Налоги, ИИ и маркетплейсы: что волновало бизнес в 2025 году
В 2025 году бизнесу приходилось адаптироваться к новым законодательным требованиям, выяснили в бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS. Компании всё чаще обращались к юристам из-за налогов, земельных сделок, работы с маркетплейсами и ИИ. В 2026 году давление только усилится: вырастет НДС и изменятся страховые взносы.
Главный юридический запрос бизнеса в 2025-м — налоговое планирование
По данным анализа LEGAL to BUSINESS, в 2025 году самым востребованным направлением у компаний стало налоговое планирование. Бизнес активно пересматривал модели налогового учёта, адаптировал договорную базу и выстраивал защиту от претензий Федеральной налоговой службы (ФНС).
В 2025-м бизнес сосредоточился на контроле налоговой нагрузки и рисках искусственного дробления. По мнению экспертов LEGAL to BUSINESS, из-за цифровизации ФНС проверки стали точечнее, а требования к документообороту — жёстче.
В спорных моментах бизнес пытался снизить издержки
В 2025 году компании стали чаще обращаться к корпоративным юристам из-за более жёстких требований к раскрытию информации при сделках слияний и поглощений.
При работе с проблемной задолженностью бизнес всё чаще пытался договориться без суда и реструктурировать долги, чтобы сократить расходы и сохранить контроль над компаниями. В судебных спорах тоже рос интерес к переговорам и более осторожным стратегиям — чтобы снизить правовые риски и избежать затяжных процессов.
Законодательные изменения затронули недвижимость и девелопмент
В 2025 году вырос спрос на юридическое сопровождение крупных девелоперских проектов. Это стало следствием изменений в земельном и градостроительном регулировании, которые затронули сроки, параметры и согласование строительства.
Так, с 2025 года были обновлены правила комплексного развития территорий (КРТ): упростили внесение изменений в генпланы и правила застройки, расширили перечень территорий, которые можно включать в КРТ.
Компании всё чаще привлекали юристов на ранних стадиях проектов, чтобы снизить регуляторные риски.
Бизнес менял подход в работе с ИИ
В 2025 году бизнес стал чаще обращаться к юристам из-за использования ИИ-решений. Компании сталкивались с неопределённостью в вопросах ответственности за работу алгоритмов и их применение на практике.
Одно из ключевых изменений 2025 года — формирование системы сертификации ИИ-решений. Она нужна для подтверждения, что в ИИ в продукте безопасен и корректно работает с данными.
Один из главных запросов — регламент работы с маркетплейсами
Параллельно усилился контроль за маркетплейсами и агрегаторами. В 2025 году были введены новые форматы отчётности и интеграции с банками для выявления налоговых нарушений. В результате юридическое сопровождение работы на платформах стало одним из устойчивых запросов со стороны бизнеса.
Что изменится для бизнеса в 2026 году
В 2026 году вступят в силу новые законодательные изменения, которые напрямую повлияют на компании:
- рост НДС с 20% до 22% (льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров);
- отмена льгот по страховым взносам — ставка вырастет до 30%;
- для ИТ-компаний ставка увеличится с 7,6% до 15%, но останется льготной;
- обязательная регистрация маркетплейсов в госреестре и верификация продавцов;
- новые правила регулирования скидок, проверки сертификатов и маркировки;
- изменения в трудовом праве, включая удалённую работу и кадровый документооборот;
- пятикратный рост уголовных штрафов за нарушения авторских прав.
В 2026-м бизнес потратит на кибербезопасность больше 1 трлн ₽
По прогнозам LEGAL to BUSINESS, в 2026 году компании продолжат увеличивать расходы на защиту цифровых систем. По оценкам, совокупные затраты бизнеса на кибербезопасность превысят 1 трлн рублей. Рост связан с увеличением числа цифровых процессов, расширением онлайн-каналов и усилением требований к защите данных и инфраструктуры.
