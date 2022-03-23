Первая жена Андрея Трубникова и ее сын продали свои доли в Natura Siberica

Первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Ирина и ее сын Дмитрий продали свои доли в косметической группе, свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.

Покупателем выступило АО «Корпорация АГ». К юрлицу в марте 2022 года перешли доли Ирина Трубниковой в пяти структурах Natura Siberica: ООО «Планета органика» (45%), ООО «Органик шоп рус» (45%), ООО «Натура Сиберика» (40%), ООО «Вкусные продукты Агафьи» (40%), ООО «Первое решение» (38%). А также доля 15% ее сына Дмитрия в ООО «Первое решение».

«Корпорация АГ» связана с Владимиром Евтушенковым, сообщил Forbes со ссылкой на источник. АО «Корпорация АГ» создано в феврале 2021 года. С апреля оно управляло долями Ирины и Дмитрия Трубниковых в бизнесе.

Ранее АФК «Система» вела переговоры с Ириной Трубниковой о покупке ее доли в Natura Siberica. По словам собеседника издания, сейчас это стало подтверждением закрытия сделки и перехода долей АФК «Системе». Однако представитель АФК «Система» опроверг эту информацию, заявив, что ни Владимир Евтушенков, ни его компания никак не связаны с «Корпорацией АГ».

Долями Ирины и Дмитрия Трубниковых кроме АФК «Системы» также интересовались En+ Group Олега Дерипаски и гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев. В январе 2022 года Natura Siberica возглавил бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ.

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