Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Экс-гендиректор «ЮТВ Холдинга» стал вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по видеоконтенту и музыкальным сервисам: ее занял бывший генеральный директор «ЮТВ Холдинга» Андрей Димитров. Об этом говорится в сообщении интернет-холдинга.

Экс-гендиректор «ЮТВ Холдинга» стал вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту

На новой должности Димитров будет заниматься выстраиванием и развитием стратегии компании на рынках видео и музыки.

В его сфере ответственности — профессиональный и полупрофессиональный музыкальный и видеоконтент на всех сервисах Mail.ru Group: во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на «Смотри Mail.ru».

Андрей Димитров. Фото: пресс-служба Mail.ru Group

На посту вице-президента Димитров будет курировать:

  • музыкальное направление — на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга,
  • направление видео — на уровне контента и работы с правообладателями.

Димитров ранее также являлся генеральным директором МУЗ-ТВ, а до этого занимал руководящие позиции в ряде крупных медиакомпаний.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

13 октября 2020

Codenrock testing weekend

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма