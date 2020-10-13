Экс-гендиректор «ЮТВ Холдинга» стал вице-президентом Mail.ru Group по видеоконтенту

В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по видеоконтенту и музыкальным сервисам: ее занял бывший генеральный директор «ЮТВ Холдинга» Андрей Димитров. Об этом говорится в сообщении интернет-холдинга.

На новой должности Димитров будет заниматься выстраиванием и развитием стратегии компании на рынках видео и музыки.

В его сфере ответственности — профессиональный и полупрофессиональный музыкальный и видеоконтент на всех сервисах Mail.ru Group: во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на «Смотри Mail.ru».

Андрей Димитров. Фото: пресс-служба Mail.ru Group

На посту вице-президента Димитров будет курировать:

музыкальное направление — на уровне бизнеса, работы с авторами и маркетинга,

направление видео — на уровне контента и работы с правообладателями.

Димитров ранее также являлся генеральным директором МУЗ-ТВ, а до этого занимал руководящие позиции в ряде крупных медиакомпаний.