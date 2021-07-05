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Открыт прием заявок для НКО на финансирование сайта, брендинга и SMM

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Стартовал прием заявок на участие в акселераторе «Стань заметным» для некоммерческих организаций (НКО). По итогам будут выбраны четыре победителя, которые получат по 2 млн рублей на обновление диджитал-коммуникаций, сообщили RB.ru в пресс-службе Philin Philgood (партнер проекта).

Открыт прием заявок для НКО на финансирование сайта, брендинга и SMM

Пакет, который получит каждый из победителей, будет включать обновление брендинга и сайта организации, разработку SMM-стратегии и SMM-сопровождение на протяжении трех месяцев.

Цель акселератора — помочь НКО выйти на новый уровень взаимодействия с донорами, попечителями, широкой аудиторией и другими аудиториями. Организатор акселератора — Фонд целевого капитала «Истоки», партнер — группа компаний Philin Philgood.

Участвовать в конкурсе могут НКО из всех регионов России, деятельность которых относится к одному из трех профилей:

  • поддержка института семьи;
  • работа с наследием и развитие территорий;
  • образование.

Заявки принимаются на сайте проекта до 31 августа 2021 года включительно. Оценивать кандидатов будет экспертный совет — команды фонда «Истоки» и Philin Philgood, а также привлеченные эксперты из сфер благотворительности и коммуникаций. Победителей объявят 15 ноября 2021 года.

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Фото: Unsplash

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