Расходы корпораций на ИИ могут достичь $2,8 трлн к 2029 году

Citigroup, один из крупнейших финансовых конгломератов США, проанализировал расходы крупнейших мировых технологических корпораций на ИИ. По прогнозам, совокупные инвестиции достигнут $2,8 трлн к 2029 году. Это выше предыдущей оценки в $2,3 трлн и отражает масштабную гонку за лидерство в новой цифровой эпохе.

Корпорации вкладываются в инфраструктуру еще до спроса

Аналитики Citi отмечают: капитальные расходы операторов дата-центров (гиперскейлеров) достигнут $490 млрд уже к 2026 году, что выше прежних ожиданий в $420 млрд.

Microsoft, Amazon и Alphabet (принадлежит Google) наращивают траты, чтобы устранить дефицит мощностей и успеть за спросом. По сути, компании строят инфраструктуру «на опережение» — инвестируют быстрее, чем формируется корпоративный спрос.

Рынок требует вычислительных мощностей

По расчётам Citi, один гигаватт вычислительных мощностей обходится примерно в $50 млрд. К 2030 году глобальный рынок ИИ потребует 55 новых ГВт, половина из которых — в США. Общая стоимость инфраструктуры составит $2,8 трлн, из них $1,4 трлн придётся на американский рынок.

Компании могут оказаться в финансовой ловушке

Крупнейшие технологические корпорации уже не полагаются исключительно на прибыль для финансирования этих проектов. Высокие траты снижают свободный денежный поток, и «технологические гиганты» всё активнее занимают средства, чтобы покрыть инвестиции. Для инвесторов это тревожный сигнал: они задаются вопросом, насколько устойчивы такие модели в долгосрочной перспективе.

Давление рынка

Бум искусственного интеллекта начался после запуска ChatGPT в конце 2022 года и не ослабевает, несмотря на кризис доверия после появления более дешёвой китайской модели DeepSeek. Спрос на ИИ уже подтверждается производственными внедрениями в Eli Lilly, Hitachi и Wolters Kluwer, подчеркнули в Citi.

Контекст

Citigroup играет ключевую роль в оценке рисков и перспектив глобальных инвестиций. Для технологических корпораций это означает, что ИИ становится не просто направлением развития, а инфраструктурной гонкой, сопоставимой с историческим строительством железных дорог или электросетей. Для инвесторов — новый вызов: рост стоимости акций может сопровождаться ростом долговой нагрузки. Но игнорировать масштаб вложений в ИИ уже невозможно: будущее цифровой экономики формируется именно в дата-центрах.