Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, спрос на iPhone 15 упал почти вдвое, российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero и другие новости 14 ноября.

Самые популярные направления для зимовки, РФ отключат от .aero: главное 14 ноября