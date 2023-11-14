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Самые популярные направления для зимовки, РФ отключат от .aero: главное 14 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, спрос на iPhone 15 упал почти вдвое, российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero и другие новости 14 ноября.

Самые популярные направления для зимовки, РФ отключат от .aero: главное 14 ноября

Финансы

  • Бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по запущенному в октябре новому механизму. Ключевой вопрос – как поступать с рублями, которые приходят от покупателей на зарубежные счета, узнали «Ведомости».

Бизнес

  • Самые популярные направления у россиян для поездок зимой 2023-2024 года стали Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. В основном граждане планируют отдыхать в теплых краях около четырех недель.
  • В октябре 2023 года спрос на iPhone 15 упал почти вдвое по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%.
  • Сборы российских кинотеатров за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд руб., но все еще значительно отстают от докризисных, пишет «Ъ».
  • Российские операторы гостиниц с января 2023 года увеличили на 24% стоимость размещения и нарастили почти в полтора раза. Это происходит впервые с докризисного 2019 года. Причина — бум на внутренний туризм.

Транспорт

  • Российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Администратор .aero. — швейцарский компания SITA — с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне, узнали «Известия».

Фото на обложке: Unsplash

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