«Вымпелком» купил долю в Restik, OpenAI ведет разработку GPT-5: главное 15 ноября

Карина Пардаева
«Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik, Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов и другие события 15 ноября.
«Вымпелком» купил долю в Restik, OpenAI ведет разработку GPT-5: главное 15 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов. Таким образом кредитные организации должны будут эффективнее выстраивать систему кибербезопасности.
Бизнес
- «Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik. Сделку могли осуществить как за наличные средства, так и за долю акций «Ростелекома».
- В Госдуме хотят ужесточить продажи разливного пива навынос. Бутылки как минимум следует закупоривать так, чтобы не была нарушена целостность продукции, плюс на них должна быть этикетка с указанием состава и срока годности, пишут «Известия».
Технологии и сервисы
- Кибермошенники за год атаковали любителей видеоигр более 4 млн раз. Самыми популярными стали Minecraft, Roblox и Counter Strike: Global Offensive.
- OpenAI ведет разработку GPT-5. Новая языковая модель будет гораздо сложнее предшественниц, а изменение в ее возможностях будут настолько огромные.
Фото на обложке: Unsplash
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