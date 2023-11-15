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«Вымпелком» купил долю в Restik, OpenAI ведет разработку GPT-5: главное 15 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik, Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов и другие события 15 ноября.

«Вымпелком» купил долю в Restik, OpenAI ведет разработку GPT-5: главное 15 ноября

Финансы

  • Минфин предложил заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов. Таким образом кредитные организации должны будут эффективнее выстраивать систему кибербезопасности.

Бизнес

  • «Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik. Сделку могли осуществить как за наличные средства, так и за долю акций «Ростелекома».
  • В Госдуме хотят ужесточить продажи разливного пива навынос. Бутылки как минимум следует закупоривать так, чтобы не была нарушена целостность продукции, плюс на них должна быть этикетка с указанием состава и срока годности, пишут «Известия».

Технологии и сервисы

  • Кибермошенники за год атаковали любителей видеоигр более 4 млн раз. Самыми популярными стали Minecraft, Roblox и Counter Strike: Global Offensive.
  • OpenAI ведет разработку GPT-5. Новая языковая модель будет гораздо сложнее предшественниц, а изменение в ее возможностях будут настолько огромные.

Фото на обложке: Unsplash

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