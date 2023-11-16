Два топ-менеджера «Балтики» задержаны, «Почта России» перестала доставлять посылки роверами «Яндекса», представительства в ОАЭ открыли две рекламные компании из России и другие события 16 ноября.

Два топ-менеджера «Балтики» задержаны, «Почта России» перестала использовать роверы «Яндекса»: главное 16 ноября