Два топ-менеджера «Балтики» задержаны, «Почта России» перестала использовать роверы «Яндекса»: главное 16 ноября

Карина Пардаева
Два топ-менеджера «Балтики» задержаны, «Почта России» перестала доставлять посылки роверами «Яндекса», представительства в ОАЭ открыли две рекламные компании из России и другие события 16 ноября.
Два топ-менеджера «Балтики» задержаны, «Почта России» перестала использовать роверы «Яндекса»: главное 16 ноябряКарина Пардаева
Мир
- Банки в Израиле начали ограничивать операции по расчетам с ценными бумагами россиян даже при наличии израильского паспорта. Сегрегация счетов происходит по требованию бельгийского депозитария Euroclear.
Бизнес
- Два топ-менеджера «Балтики» задержаны. Их заподозрили в том, что они передавали датской Carlsberg Group права на бренды компании.
- «Почта России» с начала сентября перестала доставлять посылки из отделений роверами «Яндекса». Стоимость такой доставки составляла 1 рубль.
- Представительства в ОАЭ открыли две рекламные компании из России: «Игроник» и SA Media, пишут «Ведомости». Обе планируют работать и с местными партнерами, которые могут захотеть выйти на российский рынок, и с российскими, которым интересны рынки ОАЭ.
Технологии и медиа
- Минцифры опубликовало проект постановления о поправках в документ, который регулирует выдачу ИТ-грантов (ее приостанавливали, чтобы провести аудит выданных грантов и обновить состав комиссии, проверяющей заявки), сообщил РБК.
Фото на обложке: Unsplash
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