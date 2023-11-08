Первое платежное приложение для ОС «Аврора», в России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных, стартап выходцев из России Scentbird привлек $820 тыс. от The Garage Syndicate и другие события 8 ноября.

Штрафы за утечку данных вырастут до 10 раз, первое платежное приложение для ОС «Аврора»: главное 8 ноября