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Штрафы за утечку данных вырастут до 10 раз, первое платежное приложение для ОС «Аврора»: главное 8 ноября

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Первое платежное приложение для ОС «Аврора», в России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных, стартап выходцев из России Scentbird привлек $820 тыс. от The Garage Syndicate и другие события 8 ноября.

Штрафы за утечку данных вырастут до 10 раз, первое платежное приложение для ОС «Аврора»: главное 8 ноября

Россия

  • В России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных — максимальный размер увеличится до 1,5 млн рублей. Такие поправки в российское законодательство поддержало правительство.

Финансы

  • За девять месяцев 2023-го объем выданных кредитов впервые превысил 100 трлн рублей. Наибольший вклад в кредитование населения вносит ипотека. По прогнозу ЦБ, рост кредитования в 2023-м составит 17-20%, сообщает РБК.

Бизнес

  • FinSight Ventures Алексея Горбунова и другие инвестировали $3,5 млн в InsurTech-компанию Bimaplan.
  • Стартап выходцев из России Scentbird по продаже пробников дизайнерских духов по подписке привлек $820 тыс. от венчурной компании The Garage Syndicate.
  •  Турецкие бренды одежды, вышедшие на российский рынок после ухода части западных марок, начинают пересматривать стратегию работы в РФ, пишет «Ъ».

Технологии и сервисы

  • Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и разработчик «СБПэй») и «Открытая мобильная платформа» (ОМП, «дочка» «Ростелекома» и разработчик «Авроры») разрабатывают первое платежное приложение для ОС «Аврора» — «СБПэй», узнали «Ведомости».

Фото на обложке: fran_kie / Shutterstock

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