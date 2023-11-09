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Запуск обмена заблокированных активов, увеличение субсидий на экспорт товаров МСП: главное 9 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Президент подписал указ для запуска обмена заблокированных активов россиян, каждая пятая крупная компания в России планирует повысить отпускные цены в третьем квартале и другие новости 9 ноября.

Запуск обмена заблокированных активов, увеличение субсидий на экспорт товаров МСП: главное 9 ноября

Финансы

  • Президент подписал указ для запуска обмена заблокированных активов россиян. Он затрагивает инвесторов с портфелем до 100 тыс. рублей.

Бизнес

  • Власти предложили увеличить субсидии на экспорт продукции МСП до 1 млрд рублей.  Помощь будет оказывается на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% — со стороны центров поддержки экспорта.
  • Каждая пятая крупная компания в России (23%) планирует повысить отпускные цены в третьем квартале. Это самый большой показатель после первого квартала 2022 года, когда на фоне специальной военной операции и санкций показатель достигал 35%, пишет РБК.

Технологии и сервисы

  • C конца октября Microsoft приступила к распространению Windows 11 23Н2 с ИИ-помощником Copilot. Компания намерена также добавить эту функцию в операционную систему Windows 10 в ближайшем обновлении.
  • C 20 ноября YouTube запустит раздел For You с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя. Функция тестировалась пару месяцев. Она похожа на механизм TikTok —ролики будут предлагаться на основе истории просмотров.

Транспорт

  • Росавиация выделит на межрегиональные авиаперевозки в 2024 году 8,1 млрд рублей. Сложнее всего было получить деньги S7 и UVT из-за отсутствия российских самолетов, узнали «Ведомости».

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

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