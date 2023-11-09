Президент подписал указ для запуска обмена заблокированных активов россиян, каждая пятая крупная компания в России планирует повысить отпускные цены в третьем квартале и другие новости 9 ноября.

Запуск обмена заблокированных активов, увеличение субсидий на экспорт товаров МСП: главное 9 ноября