Ресторатор Аркадий Новиков запустит новый проект на турецком курорте

Ресторатор Аркадий Новиков откроет новый проект в июле в турецком Бодруме. Заведение откроется на крупном турецком курорте «Ялыкавак марина». Об этом сообщают «Ведомости».

Представитель отдела бронирования «Ялыкавак марины» подтвердил открытие ресторана Novikov Bodrum. Заведение будет рассчитано на 150 мест, а кухня будет средиземноморской и азиатской, рассказал изданию Новиков. Средний чек составит 80–100 евро.

Размер инвестиций и имя партнера по проекту Новиков не раскрыл. По оценкам консалтинговой компании Webster, речь может идти примерно о сумме в полмиллиона евро.

Novikov Bodrum войдет в группу ресторанов Novikov International, объединяющую иностранные проекты ресторатора. Первым стал в 2011 г. Novikov Restaurant & Bar в Лондоне, позже появились проекты в Майами, Москве, на Сардинии и в Дохе.

С 1 июня Турция сняла ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. При соблюдении норм безопасности вновь разрешено посещение пляжей, заповедников и парков. Открыты кафе, музеи, детские сады.

Фото: Unsplash