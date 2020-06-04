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Ресторатор Аркадий Новиков запустит новый проект на турецком курорте

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Ресторатор Аркадий Новиков откроет новый проект в июле в турецком Бодруме. Заведение откроется на крупном турецком курорте «Ялыкавак марина». Об этом сообщают «Ведомости».

Ресторатор Аркадий Новиков запустит новый проект на турецком курорте

Представитель отдела бронирования «Ялыкавак марины» подтвердил открытие ресторана Novikov Bodrum. Заведение будет рассчитано на 150 мест, а кухня будет средиземноморской и азиатской, рассказал изданию Новиков. Средний чек составит 80–100 евро. 

Размер инвестиций и имя партнера по проекту Новиков не раскрыл. По оценкам консалтинговой компании Webster, речь может идти примерно о сумме в полмиллиона евро.

Novikov Bodrum войдет в группу ресторанов Novikov International, объединяющую иностранные проекты ресторатора. Первым стал в 2011 г. Novikov Restaurant & Bar в Лондоне, позже появились проекты в Майами, Москве, на Сардинии и в Дохе. 

С 1 июня Турция сняла ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. При соблюдении норм безопасности вновь разрешено посещение пляжей, заповедников и парков. Открыты кафе, музеи, детские сады. 

Фото: Unsplash

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