Nvidia снизила инвестиции в OpenAI в три раза — до $30 млрд: инвесторы не уверены в рынке ИИ

Nvidia отказалась от первоначального плана инвестировать $100 млрд в OpenAI. Теперь она ведёт переговоры о вложении $30 млрд в обмен на будущую долю в разработчике ChatGPT, сообщает The Financial Times. Соглашение может быть подписано уже в ближайшие дни.

Изначальные договоренности: Nvidia инвестирует $100 млрд — OpenAI работает над новыми моделями

В сентябре 2025 года компании заявили о намерении заключить стратегическое партнерство объемом $100 млрд. План предполагал, что Nvidia будет выделять средства частями — по $10 млрд — в зависимости от увеличения потребности OpenAI в вычислительных ресурсах. В обмен производитель чипов рассчитывал на существенную долю в капитале создателя ChatGPT.

В рамках договоренностей OpenAI планировала закупить миллионы ИИ-процессоров Nvidia и развернуть до 10 гигаватт новых вычислительных мощностей для запуска моделей следующего поколения и создания «суперинтеллекта». После публичного объявления о намерении заключить сделку рыночная капитализация Nvidia превысила $5 трлн.

Причина сокращения инвестиций — обеспокоенность рынком ИИ

Однако от первоначального объема инвестиций компания решила отказаться, в том числе из-за обеспокоенности инвесторов состоянием сектора искусственного интеллекта. Теперь Nvidia планирует вложить в разработчика только $30 млрд. Средства OpenAI намерена направить на развитие собственной инфраструктуры и расширение вычислительных ресурсов, включая закупку оборудования Nvidia.

Источники FT уточняют, что новое соглашение не будет полностью повторять условия сентябрьского стратегического партнерства. При этом сделка может стать базой для дальнейшего сотрудничества и возможных дополнительных инвестиций в будущем.

Контекст

OpenAI рассчитывает выйти на биржу к концу 2026 года. В течение прошлого года компания сосредоточилась на наращивании вычислительных мощностей для поддержки существующих продуктов и дальнейшего масштабирования.

Ранее между компаниями были серьёзные разногласия: OpenAI была недовольна чипами от Nvidia и искала сотрудничества с конкурентами, среди которых Cerebras и Groq. Глава Nvidia Дженсен Хуанг высказывал сомнения в операционной модели OpenAI, отмечая, что компании не хватает управленческой строгости. Кроме того, он обращал внимание на усиление конкурентного давления со стороны Google и Anthropic.

Несмотря на публичную критику с обеих сторон, Nvidia всё равно собиралась продолжить инвестировать в разработчика ИИ-модели в рамках новой волны финансирования.