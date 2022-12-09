В Подмосковье сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки»

На Ленинградском шоссе в Подмосковье полностью сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки». От OBI остались только несущие конструкции. В результате пожара погиб один человек.
Возгорание произошло примерно 6:00 мск на складе строительного магазина OBI. По данным МЧС России, к 7:13 по московскому времени площадь пожара достигла 7 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась крыша. К 8:25 удалось локализовать пожар.
Пожару присвоен третий — повышенный — уровень сложности. Тушение осложнили взрывы лакокрасочной продукции, находящейся в OBI. ТАСС сообщило об одном погибшем.
Причина возгорания — нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке подмосковного гипермаркета OBI, которая находилась на реконструкции.
Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара. Торговый центр «Мега Химки» будет закрыт 9 декабря.
- OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.
- В августе стало известно, что владельцем контрольного пакета российского бизнеса OBI стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 27 гипермаркетов в России обошлись ему в 600 рублей.
- Юрлицо OBI в России в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. В компании рассматривают различные варианты дальнейшего развития бизнеса, при этом приоритет — наращивание продаж.
Фото на обложке: cкриншот МЧС России
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