«Одноклассники» дали возможность брендам запускать нативные спецпроекты в сообщениях

Социальная сеть «Одноклассники» открыла для брендов возможность запускать нативные рекламные спецпроекты в разделе «Сообщения». Об этом говорится в сообщении соцсети.

Рекламодатели смогут встроиться в ежедневную коммуникацию пользователей ОК, мотивировать их на взаимодействие через квиз, открытки или мини-игру с предложением бонуса в виде скидки или промокода.

Рекламные спецпроекты в сообщениях ОК бренды могут проводить в одном из трех интерактивных форматов: предлагать пользователям делиться открытками, вовлекать их в мини-игры, задавать вопросы и мотивировать обмениваться сообщениями на нужную тему.

Ранее эти форматы использовались командой ОК для вовлечения пользователей и создания дополнительного повода к общению, что приводило к росту отправляемых сообщений в соцсети до 50%, сообщили в компании.

Разработка спецпроектов в «Сообщениях» доступна по запросу в отделе спецпроектов по электронной почте: [email protected]. Команда спецпроектов ОК поможет разработать и реализовать решение, подходящее под задачи бренда.

Фото: пресс-служба «Одноклассников»