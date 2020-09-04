Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте кабинета министров.

Как часто будут летать самолеты:

Египет (Каир) — 3 рейса в неделю;

Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) — 2 рейса в неделю;

республика Мальдивы (аэропорт Велана) — 2 рейса в неделю.

Кроме того, правительство увеличило частоту авиасообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва-Женева-Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих. Ранее авиакомпании выполняли рейсы один раз в неделю.

В постановлении правительства отмечается, что оперативный штаб »продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиасообщение».

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. С 1 августа страна возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, с 15 августа — со Швейцарией.

Накануне стало известно, что с 7 сентября Греция открывает границы для россиян. В неделю в страну смогут въехать не более 500 человек из России, у каждого должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус.

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