Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте кабинета министров. 

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Как часто будут летать самолеты:

  • Египет (Каир) — 3 рейса в неделю;
  • Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) — 2 рейса в неделю;
  • республика Мальдивы (аэропорт Велана) — 2 рейса в неделю.

Кроме того, правительство увеличило частоту авиасообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва-Женева-Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих. Ранее авиакомпании выполняли рейсы один раз в неделю. 

В постановлении правительства отмечается, что оперативный штаб »продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиасообщение». 

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. С 1 августа страна возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, с 15 августа — со Швейцарией.

Накануне стало известно, что с 7 сентября Греция открывает границы для россиян. В неделю в страну смогут въехать не более 500 человек из России, у каждого должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус. 

.Фото: icemanphotos / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 сентября 2020

Openovator

04 сентября 2020

Rusbase Young Awards

06 сентября 2020

Отбор в Бизнес-инкубатор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма