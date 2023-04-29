Разработчик ChatGPT — OpenAI — привлек $300 млн от новых инвесторов

Компания-разработчик самой известной разговорной модели ИИ ChatGPT — OpenAI — привлекла инвестиции от Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и др. на сумму свыше $300 млн при оценке в $27-29 млрд.

Об этом стало известно TechCrunch, который напоминает, что ранее в этом году о крупных вложениях в стартап сообщила корпорация Microsoft (она влила в OpenAI около $10 млрд).

Порталу удалось узнать, что тендерное предложение было разработано еще в январе — в момент всплеска интереса к OpenAI и ее бизнесу. А официально о новых инвестициях стартап планировал сообщить на следующей неделе.

Журналисты предполагают, что на текущий момент инвесторы уже подписали условия сделки и перевели средства — и остается лишь подписать контракт с OpenAI. После этого более 30% OpenAI перейдет во владение внешним инвесторам.

По данным PitchBook, большинство новых инвесторов вкладываются в компанию впервые: K2 Global, Ozi Amanat, Thrive. При этом часть венчурных инвесторов уже выступала спонсорами стартапа. Некоторые источники утверждают, что стать партнером OpenAI планирует также Founders Fund — и тоже впервые.

Эксперты ИИ-рынка считают, что некоторые фирмы (например, Tiger и Sequoia) столкнулись в прошлом году с трудностями из-за финансового кризиса технологического сектора, поэтому ищут только самые надежные предложения для инвестирования, среди которых OpenAI считается лучшим.

Генеративный ИИ сейчас в моде, и хотя у OpenAI и его детища есть противники, инвесторам интересно предложение компании, поскольку вокруг ее технологии быстро развивается разветвленная экосистема.

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