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Ozon запустил платежный инструмент на базе собственного банка

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Ozon запустил платежный инструмент на базе собственного банка – «Ozon Счёт», сообщила пресс-служба маркетплейса. Он позволит покупателям получать кешбэк до 30% за покупки на торговой площадке.

Ozon запустил платежный инструмент на базе собственного банка

«"Ozon Счёт" – это первый платежный инструмент Ozon, полностью разработанный на базе банковских технологий после интеграции "Ozon Банка" в FinTech-инфраструктуру маркетплейса», — говорится в сообщении.

Благодаря «Ozon Счёту» покупатели могут получать кешбэк – от 4% до 8% на более чем 10 млн товаров. Повышенный кешбэк до 30% покупатели получат по акциям и спецпредложениям.

Открытие «Ozon Счёта», его обслуживание, а также пополнение и переводы бесплатны. Пополнить «Ozon Счёт» можно по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП) через приложение или сайт Ozon. 

В апреле 2021 года Ozon заключил сделку с «Совкомбанком» о покупке 100% акций «Оней-банка» за 615 млн рублей. Маркетплейс решил купить банк для развития собственного финтех направления.

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Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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