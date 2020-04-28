Ozon запустил бесплатные вебинары по электронной коммерции для предпринимателей

Ozon запустил бесплатные вебинары «Практики для практиков» , на которых рассказывает предпринимателям о бизнесе в сфере электронной коммерции. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Спикеры — действующие продавцы Ozon, логистические партнеры и независимые эксперты e-commerce, которые рассказывают о личном опыте развития своего бизнеса на рынке онлайн-торговли.

Целевая аудитория проекта:

потенциальные продавцы маркетплейса (фокус на регионы);

региональные предприниматели, которые могут начать оказывать услуги вокруг маркетплейса;

действующие продавцы. Для них Ozon готовит дополнительный контент, в частности, для них компания проводит вебинары для развития продаж на маркетплейсе (лекции про рекламные инструменты, финансовые сервисы и другое).

За несколько недель проведенных вебинаров Ozon привлек на площадку более 100 продавцов и заключил 5 контрактов на технологическое партнерство с региональными предпринимателями.

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