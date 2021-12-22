«Сбер» и ВШЭ назвали 50 самых перспективных профессий будущего

«Сбер» и ВШЭ составили список 50 самых перспективных профессий будущего. Его представили в виде интерактивной карты города, в котором трудятся специалисты по 12 направлениям деятельности. В «городе» можно узнать о будущем конкретных профессий, а также тому, как и где им обучиться.

«Сбер» и Высшая школа экономики (ВШЭ) назвали карту с востребованными в ближайшие годы специальностями «Атлас профессий будущего». Горизонт исследования охватывает период 2022-2023 годов, уточнили авторы исследования.

«Атлас» представляет собой интерактивную карту города, в котором работают люди. На карте обозначены направления деятельности – всего их 12 – по которым авторы и отбирали самые перспективные на их взгляд профессии. Среди направлений деятельности авторы «атласа» отметили кибербезопасность, ESG, финансы, здоровье, юриспруденцию и другие.

В каждом из направлений названы профессии, например, в маркетинге – нейромаркетолог. В описании рассказано, что из себя представляет такой специалист, что ему предстоит делать, как и где обучиться этой работе, а также говорится о перспективах рынка, на котором придется работать. Подробно изучить карту можно по ссылке.

При отборе перспективных профессий авторы исследования использовали методику прогнозирования «форсайт», а также провели анализ больших данных рынка труда с помощью системы iFORA, которую разработали в институте статистических исследований и экономики НИУ ВШЭ.

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Фото: Сбер