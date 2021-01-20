«Почта России» тестирует бонусную программу

Клиенты «Почты России» станут получать бонусные баллы при оформлении и оплате посылок в почтовые отделения на сайте или в мобильном приложении. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе оператора.

Баллы в размере 5% от стоимости доставки посылок начисляются на спецсчет пользователя в личном кабинете (1 бонус равен 1 рублю). Далее бонусами можно частично оплатить следующую отправку, оформленную онлайн.

«Ежемесячно число посылок, оформленных и оплаченных нашими клиентами онлайн, растёт в среднем на 15%», — отметил директор по маркетингу «Почты России» Артем Степин.

До начала июня 2020 года программа будет работать в тестовом режиме для физических лиц, живущих в макрорегионах Волга и Северный Кавказ. В дальнейшем список услуг для начисления бонусов расширится, и к программе подключится вся Россия, говорится в сообщении.

В макрорегион Волга входят Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Нижегородская области, а также республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашская.

Северо-Кавказский регион включает в себя Ставропольский край, Астраханскую область и республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Чечня и Северная Осетия (Алания).

Ранее сообщалось, что «Почта России» начала работать со стартапами из «Сколково» для развития e-commerce.

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