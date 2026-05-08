Почти 20% российских банков стали убыточными: эксперты не прогнозируют кризис, но говорят о трансформации сектора

По итогам января–февраля 2026 года убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». С начала 2026 года количество банков, работающих в минус, выросло с 34 до 60 — это максимальный показатель с 2022 года. Эксперты связывают ситуацию с высокой ключевой ставкой , ростом проблемных кредитов и снижением маржи банков.

Банки выдают дорогие кредиты, но всё равно теряют прибыль

По данным ЦБ, к началу марта убыточными стали 60 банков из 305 действующих — это 19,7% рынка. Как отметил в разговоре с Russian Business финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, если учитывать все — даже небанковские — кредитные организаций число убыточных игроков достигло 79. Сегодня этот показатель составляет 22% рынка.

По словам эксперта, основной причиной ухудшения финансовых результатов банков стала ключевая ставка. При ставке на уровне 18–21% банки были вынуждены привлекать депозиты под 14–18%, а кредиты, выданные ранее по более низким ставкам, приносили меньший доход.

«Маржа сжимается. Одновременно растут резервы под проблемные кредиты: заёмщикам тяжело обслуживать долги под 22–25%, и просрочка растёт. Двойной удар по прибыли», — подчеркнул финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Небольшие банки оказались менее устойчивы к высокой ставке

В ЦБ сообщили «Известиям», что в основном убыточными стали небольшие банки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%.

Крупные игроки адаптируются к высокой ключевой ставке за счёт масштаба, диверсификации и возможности быстро перестраивать тарифную политику, отметил финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Небольшие же банки, по словам эксперта, лишены такого манёвра: у них выше относительные издержки, меньше клиентская база и ограниченный доступ к дешёвому фондированию.

Признаков банковского кризиса в России на данный момент нет

Текущая ситуация не свидетельствует о кризисе банковской системы, заявил Russian Business финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Это не кризис. Это очистительная лихорадка, которая неизбежно сопровождает период жёсткой денежно-кредитной политики. И ЦБ это понимает: в комментарии регулятора прямо сказано, что “сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах” — нужно смотреть на финансовое положение в комплексе», — пояснил Алексей Тараповский.

Он подчеркнул, что о кризисе можно было бы говорить в случае проблем у системно значимых банков или при росте доли убыточных игроков в активах сектора выше 15–20%. Сейчас этот показатель, по данным ЦБ, остаётся ниже 1%.

При этом эксперт назвал тревожной саму скорость роста числа убыточных банков — с 34 до 60 всего за два месяца.

«Если ключевая ставка останется на уровне 14–14,5% до конца года (а это базовый сценарий ЦБ), число убыточных банков может продолжить расти. Часть из них будет поглощена крупными игроками, часть — сдаст лицензии добровольно, часть — попадёт под санацию. Это нормальный процесс консолидации рынка, который ЦБ ведёт целенаправленно уже десять лет», — отметил Алексей Тараповский.

Банки начали перестраивать бизнес-модели

По словам Алексея Тараповского, банки уже начали перестраивать свои бизнес-модели для компенсации потерь. Среди основных мер:

снижение стоимости фондирования,

рост комиссионного дохода,

сокращение операционных расходов.

Эксперт подчеркнул, что банки начали отсекать рискованных заёмщиков, повышать требования к залогу и сокращать объёмы необеспеченного кредитования. Он указал, что ужесточилась и политика ЦБ: с 1 марта 2026 года регулятор повысил надбавку к коэффициентам риска для кредитов компаниям с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100%.

«Банки, которые продолжают кредитовать “всех подряд”, будут платить за это повышенными резервами», — отметил Алексей Тараповский.

Банки снижают депозитные ставки и наращивают комиссии

Чтобы компенсировать потери на фоне высокой ключевой ставки и снижения маржи, банки начали сокращать стоимость привлечённых средств и наращивать комиссионные доходы, отметил финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, средняя максимальная ставка по депозитам опустилась до 13,4% — это минимум с осени 2023 года.

Кроме того, сейчас кредитные организации активнее продвигают брокерские счета, ПИФы, страховые и инвестиционные продукты, поскольку такие сервисы приносят комиссионный доход, не зависящий от ключевой ставки.

Вместо сотен небольших банков могут остаться десятки крупных игроков

Российский банковский сектор проходит через масштабную трансформацию на фоне длительного периода высоких ставок, считает финансовый и инвестиционный советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

«Банковский сектор в России переживает ту же трансформацию, которую прошли развитые страны 20–30 лет назад: вместо сотен мелких банков останутся десятки крупных и средних. Это не кризис — это эволюция, ускоренная высокими ставками», — подчеркнул Алексей Тараповский.

Для сокращения расходов банки также закрывают офисы, сокращают персонал и внедряют ИИ в скоринг, антифрод и клиентский сервис, говорит эксперт. По его словам, у небольших банков часто нет ресурсов на подобную автоматизацию, что дополнительно усиливает давление на их бизнес. Для части небольших банков единственным выходом может стать слияние с более крупными игроками или продажа лицензии.