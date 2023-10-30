Названы самые популярные модели авто с пробегом до трех лет

В третьем квартале 2023 года Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro были самыми продаваемыми моделями автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Это следует из данных аналитиков сервиса «Авито Авто», с результатами ознакомился RB.RU.

За анализируемый квартал на долю «трехлеток» пришлось 11,5% от общих продаж авто с пробегом в России. В среднем такие автомобили стоят около 2,5 млн рублей.

В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Продажи подержанных машин растут от квартала к кварталу. Заметный рост наблюдается в ценовых сегментах от 1,5 до 3 млн рублей и от 3 млн рублей — на 81,8% и 80,6% соответственно.

Фото на обложке: Toyota Camry / Shutterstock