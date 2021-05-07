Проблемы — не помеха: Peloton отчитался об успешном первом квартале года

Акции компании Peloton вновь начали расти на фоне публикации отчёта за первый квартал 2021 года. Согласно его итогам, выручка компании выросла почти в 2,5 раза до $1,26 млрд.
Параллельно компания попыталась успокоить акционеров и инвесторов относительно финансовых последствий отзыва и временного прекращения продаж беговых дорожек Tread и Tread+. По словам руководства Peloton, они будут краткосрочными, сообщает РБК.
Потери компании от приостановки продаж и отзыва проданных тренажёров оцениваются в $165 млн. CEO Peloton Джон Фоули объявил о понижении прогноза по выручке на 2021 финансовый год на $75 млн.
Тем не менее, в письме акционерам Peloton сообщил, что компания преодолела трудности, вызванные нарушениями цепочки поставок во время пандемии — среднее время доставки велотренажёров клиентам вернулось к уровню, зафиксированному до пандемии. Также компания ожидает троекратный рост продаж тренажёров в текущем квартале относительно 2019 года.
На фоне позитивных новостей котировки акций компании вновь начали расти: на 11:50 МСК за одну ценную бумагу Peloton давали $89,32.
Ранее Peloton объявил о запуске отзывной кампании на фоне жалоб клиентов на травмоопасность. Это отразилось на бирже: акции компании рухнули до отметки $81,03.
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