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Проблемы — не помеха: Peloton отчитался об успешном первом квартале года

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Акции компании Peloton вновь начали расти на фоне публикации отчёта за первый квартал 2021 года. Согласно его итогам, выручка компании выросла почти в 2,5 раза до $1,26 млрд.

Проблемы — не помеха: Peloton отчитался об успешном первом квартале года

Параллельно компания попыталась успокоить акционеров и инвесторов относительно финансовых последствий отзыва и временного прекращения продаж беговых дорожек Tread и Tread+. По словам руководства Peloton, они будут краткосрочными, сообщает РБК

Потери компании от приостановки продаж и отзыва проданных тренажёров оцениваются в $165 млн. CEO Peloton Джон Фоули объявил о понижении прогноза по выручке на 2021 финансовый год на $75 млн. 

Тем не менее, в письме акционерам Peloton сообщил, что компания преодолела трудности, вызванные нарушениями цепочки поставок во время пандемии — среднее время доставки велотренажёров клиентам вернулось к уровню, зафиксированному до пандемии. Также компания ожидает троекратный рост продаж тренажёров в текущем квартале относительно 2019 года.

На фоне позитивных новостей котировки акций компании вновь начали расти: на 11:50 МСК за одну ценную бумагу Peloton давали $89,32.

Ранее Peloton объявил о запуске отзывной кампании на фоне жалоб клиентов на травмоопасность. Это отразилось на бирже: акции компании рухнули до отметки $81,03.

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Фото на обложке: viewimage / Shutterstock



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