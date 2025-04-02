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Путин поручил создать механизм блокировки звонков мошенников

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

В России появится механизм блокировки телефонных звонков от мошенников. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил создать механизм блокировки звонков мошенников
  1. Новости

За разработку механизма ответственны правительство и Центробанк. Для блокировки звонков предполагается использовать антифрод-платформу. Также нужно получать предварительное согласие россиян на отсеивание таких звонков.

Президент также поручил разработать механизм оперативного оповещения банков о выявлении мошеннических вызовов или SMS-сообщений. Информировать банки будут операторы связи. Доложить о выполнении поручений кабмин и ЦБ должны Путину до 1 июня.

  • Накануне президент подписал закон о мерах борьбы с телефонными и кибермошенниками. Согласно документу, государство создаст систему, через которую ведомства, банки, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах.

Фото на обложке: Dikushin Dmitry / Shutterstock / FOTODOM

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