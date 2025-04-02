Путин поручил создать механизм блокировки звонков мошенников

В России появится механизм блокировки телефонных звонков от мошенников. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

За разработку механизма ответственны правительство и Центробанк. Для блокировки звонков предполагается использовать антифрод-платформу. Также нужно получать предварительное согласие россиян на отсеивание таких звонков.

Президент также поручил разработать механизм оперативного оповещения банков о выявлении мошеннических вызовов или SMS-сообщений. Информировать банки будут операторы связи. Доложить о выполнении поручений кабмин и ЦБ должны Путину до 1 июня.

Накануне президент подписал закон о мерах борьбы с телефонными и кибермошенниками. Согласно документу, государство создаст систему, через которую ведомства, банки, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах.

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