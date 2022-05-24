Прибыль Qiwi за квартал выросла почти на 13%

Российская компания Qiwi отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2022 года. Общая чистая выручка компании выросла за это время до 6,3 млрд рублей (22,2%). Скорректированная чистая прибыль увеличиналсь до 2,3 млрд рублей (12,9%). Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Компании в контуре группы также показывают рост: ROWI увеличила чистую выручку на 90,7 % г/г до 370 млн рублей благодаря расширению портфеля банковских гарантий и факторинга, а проект Flocktory — на 18,6% до 157 млн рублей.

Чистая выручка от платежей в сегменте платежных сервисов увеличилась на 1,3% и составила 4 119 млн руб.

Qiwi на фоне геополитической ситуации воздержалась от прогнозов на ближайщее будущее. В компании утверждают, что не ощутили прямого воздействия антироссийских санкций, финансовое положение группы остается устойчивым.

В сообщении говорится, что совет директоров оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении и сообщит акционерам о своих решениях.

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