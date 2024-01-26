Победители премии RB Digital Awards 2024 получат памятные статуэтки из премиальной стали

12 февраля 2024 года состоится торжественный финал ежегодной премии RB Digital Awards, которая присуждается за лучшие кейсы в области цифровой трансформации. Каждый год важной деталью мероприятия становятся статуэтки для победителей. В этот раз мы разрабатывали их совместно с компаний SteelMasters — ведущим партнером ПАО «Северсталь» и создателем изделий из премиальной погодоустойчивой стали FORCERA, известной как кортеновская сталь.

Мероприятие пройдет при поддержке друзей премии «EdgeЦентр» — единого центра компетенций по инновационным IT-услугам и инфраструктуре. Компания обеспечивает клиентов IT-решениями мирового уровня вне зависимости от условий, локации и сложности задач. И «Базис» — одного из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры.

RB Digital Awards стартовала в 2020 году, с тех пор мы провели три премии. Победители 2021-го года получили статуэтки из стекла, символизирующие хрупкость нашего мира (премия проходила в разгар пандемии коронавируса), в 2022-м — из переработанного тихоокеанского пластика, в 2023-м — накрытые белым кофром — как российская технологическая сфера оказалась скрыта от мировой.

В качестве материала для статуэток RB Digital Awards 2024 года выбрали сталь FORCERA — погодоустойчивую сталь, которая широко применяется в архитектуре и ландшафтном дизайне, а также дизайне интерьеров. Ее особенность в том, что под воздействием внешней среды она приобретает красивый кирпичный оттенок, при этом остается устойчивой к коррозии.

Почему сталь? Последние пару лет мы наблюдали, как российский бизнес подстраивался под меняющуюся реальность, находил и принимал сложные решения — одним словом, закалялся под внешними обстоятельствами как сталь. Наши статуэтки из стали FORCERA — символ прочности и решительности. Они будут служить своим обладателям напоминаем о том, как много им пришлось сделать для того, чтобы не сворачивать с намеченного пути даже в такие времени.

«Очень приятно, что нам посчастливилось участвовать в создании наград для RB Digital Awards 2024, тем более что наша команда — активный читатель RB.RU. Как правило, мы имеем дело с масштабными проектами, а в этот раз, можно сказать, выполняли ювелирную работу: чем изделие меньше, тем сложнее с ним работать. Чтобы произвести статуэтки, решили привлечь несколько организаций, которые помогли нам реализовать столь интересную задумку.

Для изготовления статуэток применили сталь толщиной 20 мм, из которой вырезали на лазерном станке заготовки, далее их сваривали, зачищали, шлифовали, использовали механическую гравировку, оксидировали и травили поверхность, чтобы придать изделиям законченный вид.

Надеемся, что победителей премии RB Digital Awards 2024 приятно удивит немалый вес и внешний вид награды и она займет почетное место на их полках», — Антон Лукашевич, коммерческий директор SteelMasters.