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Соцсеть Reddit оценили в $5 млрд перед IPO

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Соцсеть Reddit оценили в $5 млрд перед первичным публичным размещение акций (IPO). Представители компании рассматривают эту сумму после первых встреч с потенциальными инвесторами.

Соцсеть Reddit оценили в $5 млрд перед IPO

Размещения акций на бирже запланировано на март, но сроки могут измениться. Итоговая сумма будет зависеть от восстановления рынка IPO, пишет Bloomberg.

По данным Reuters, Reddit планирует продать 10% своих акций. В 2021 году социальную сеть оценили в $10 млрд. Текущая стоимость акций будет определена ближе к дате листинга, уточняет издание.

IPO Reddit будет первым размещением крупной социальной сети на бирже после IPO Pinterest в 2019 году.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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