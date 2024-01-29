Соцсеть Reddit оценили в $5 млрд перед IPO

Соцсеть Reddit оценили в $5 млрд перед первичным публичным размещение акций (IPO). Представители компании рассматривают эту сумму после первых встреч с потенциальными инвесторами.

Размещения акций на бирже запланировано на март, но сроки могут измениться. Итоговая сумма будет зависеть от восстановления рынка IPO, пишет Bloomberg.

По данным Reuters, Reddit планирует продать 10% своих акций. В 2021 году социальную сеть оценили в $10 млрд. Текущая стоимость акций будет определена ближе к дате листинга, уточняет издание.

IPO Reddit будет первым размещением крупной социальной сети на бирже после IPO Pinterest в 2019 году.

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