Более $1 млрд в час: инвесторы с Reddit рекордно увеличили доход основателя Rocket Cos.

Благодаря Reddit-инвесторам благосостояние основателя ипотечной компании Rocket Cos. Дэна Гилберта за сутки увеличилось на $25 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

93% капитала предпринимателя состоит из бумаг Rocket, стоимость которых выросла более чем на 70% за один день.

Это привело к тому, что 59-летний Гилберт поднялся сразу на 19 позиций в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он занял 16-ое место среди 500 самых богатых людей мира. Сейчас состояние Гилберта оценивается в $64,1 млрд.

Отмечается, что это один из крупнейших однодневных шагов в росте благосостояния за девятилетнюю историю рейтинга.

Вместе с тем, по заявлению издания, капитал Гилберта подвержен колебаниям так же, как и состояние других миллиардеров. Например, в январе глава Tesla Илон Маск сместил Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире. Но уже через 2 недели он вернулся на второе место.

Сейчас волатильность бумаг Tesla оказывает значительное влияние, и предприниматели продолжают периодически сменять друг друга в рейтинге.

За последний год состояние Гилберта резко возрастает уже во второй раз. В августе 2020 года предприниматель увеличил свой доход более чем в 4 раза после первичного размещения акций (IPO) Rocket.

Инвесторы с Reddit не в первый раз повышают стоимость той или иной компании. Так, благодаря их активности в январе этого года акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment выросли более чем на 300%. Также пользователи Reddit сделали фаворитами биржевого рынка розничную сеть продаж видеоигр GameStop — с начала года ее бумаги подорожали на 685%.

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