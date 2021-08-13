В Москве отменяется требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку

В Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. Об этом сообщается в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — сообщил Собянин.
В то же время он порекомендовал работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
Компании по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.
В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).
Также отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
«Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — сообщил мэр.
По словам Собянина, за последние недели город провел несколько этапов смягчения ограничений, и в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.
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Фото: Unsplash
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