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В Москве отменяется требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В Москве отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. Об этом сообщается в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве отменяется требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — сообщил Собянин.

В то же время он порекомендовал работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Компании по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

Также отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — сообщил мэр.

По словам Собянина, за последние недели город провел несколько этапов смягчения ограничений, и в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.

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Фото: Unsplash

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