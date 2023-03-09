Большинство россиян считают, что вопрос гендерного неравенства в стране преувеличен — опрос

Большинство россиян (66% женщин и 73% мужчин) считают, что вопрос гендерного неравенства в российском обществе преувеличен, показало исследование Kontakt InterSearch Russia, с которым ознакомился RB.RU.

Только 29% женщин и 23% мужчин полагают, что данная проблема достаточно серьезна.

81% мужчин и 50% женщин не согласились с тем, что гендерная принадлежность оказывает влияние на успех в бизнесе. Оставшаяся же часть считает, что влияние на успех зависит от гендера.

Среди мужчин больше тех, кто считает, что карьерные возможности женщин изменились к лучшему за 2022 год — так ответили 50%. Среди женщин с этим тезисом согласны только 40%. 2% женщин и 6% мужчин констатируют изменения в худшую сторону.

25% женщин и 37% мужчин считают, что гендерная повестка теряет свою актуальность в условиях кризиса.

«Причина того, что гендерная повестка отчасти уходит на второй план, прежде всего связана с политической ситуацией и беспокойством женщин за своих мужчин. Очевидно, фокус гендерной повестки сместился на поддержание, сохранение и помощь, а не на какие-то активные действия в гендерных войнах» — считает партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова.

По ее словам, не исключена ситуация, что в ближайшее время работодатель будет более лоялен в выборе сотрудников-женщин, поскольку сейчас они являются более стабильной категорией работников, не подлежащих мобилизации.

Опрос проводился в феврале 2023 года. В нем приняли участие 553 руководителя.

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