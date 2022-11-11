Около 150 магазинов иностранных брендов продолжают работать в России

Торговые точки 152 зарубежных брендов в настоящее время продолжают работу в крупных российских торговых центрах, говорится в отчете консалтинговой компании NF Group, на данные которой ссылаются «Ведомости».
Больше всего оставшихся в России иностранных ритейлеров из США — 22,4%. Второе и третье место — у Италии (15,1%) и Франции (10,5%). За ними следуют Турция и Германия (у обеих по 9,9%).
Компании, решившие продолжать работу в России, по большей части представлены в fashion-сегменте (59,9%). Среди них — американские U.S.Polo, Michael Kors и Timberland, итальянские Trussardi и United Colors of Benetton, немецкая Marc O’Polo, и французская Abricot.
Примерно 10% оставшихся компаний — из сферы общественного питания, 5,3% — продавцы бытовой техники и электроники.
На начало 2022 года в России присутствовало более 360 иностранных ритейлеров. После начала специальной военной операции 180 из них приняли решение приостановить работу в России.
Фото на обложке: Unsplash
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