Иностранные компании могут обязать открыться в новых регионах при возвращении в РФ
Первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал условия возвращения иностранных компаний на российский рынок. По словам чиновника, для зарубежных брендов не будет никаких исключений, в том числе по представленности в Крыму и других «новых регионах».
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В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Мантуров заявил, что иностранные компании не смогут пользоваться особыми условиями. Это касается представленности в российских регионах, в том числе тех, что вошли в состав РФ после 2014 года.
«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — ответил вице-премьер, подчеркнув, что для международных брендов не будет исключений относительно работы в тех или иных регионах.
Возвращение зарубежных автомобильных брендов в Россию, по словам Мантурова, не будет таким же простым, как уход с рынка РФ:
«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная и просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, у них не получится».
Что касается авиапроизводителей, таких как Boeing, то российские власти готовы к возобновлению сотрудничества с иностранными компаниями, однако намерены выстроить отношения так, чтобы российские авиакомпании в первую очередь «приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты».
Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что правительство ужесточит требования к возвращающимся на российский рынок брендам ради защиты отечественного бизнеса.
Фото: Unsplash
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