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Роспотребнадзор рассказал, как безопасно для здоровья использовать мобильный телефон

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Роспотребнадзор рассказал, как минимизировать потенциальный вред для здоровья при использовании мобильного телефона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно для здоровья использовать мобильный телефон

Как безопасно использовать мобильный телефон:

  • Разговор не должен длиться более 2-х минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут.
Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха, говорится в сообщении.
  • Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально.

В ведомстве отмечают, что затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, «поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза».

  • Подносить трубку к уху лучше после ответа на другом конце.
Отмечается, что в момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.
  • Рекомендуется снимать при разговоре очки с металлической оправой: наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.
  • Не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.
  • Следует ограничить контакты с мобильным телефоном, если в этом нет необходимости.
  • Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане.
Фото: Unsplash

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