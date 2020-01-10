Новости
Роспотребнадзор рассказал, как безопасно для здоровья использовать мобильный телефон
Новости
Анастасия Марьина
Роспотребнадзор рассказал, как минимизировать потенциальный вред для здоровья при использовании мобильного телефона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рассказал, как безопасно для здоровья использовать мобильный телефонАнастасия Марьина
Как безопасно использовать мобильный телефон:
- Разговор не должен длиться более 2-х минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут.
- Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально.
В ведомстве отмечают, что затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, «поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза».
- Подносить трубку к уху лучше после ответа на другом конце.
- Рекомендуется снимать при разговоре очки с металлической оправой: наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.
- Не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.
- Следует ограничить контакты с мобильным телефоном, если в этом нет необходимости.
- Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter