Россияне покупают билеты на мероприятия за неделю до события — только походы в музеи планируют «день в день»

Россияне чаще всего покупают билеты на мероприятия всего за неделю до мероприятия, сообщает Ticketland. Заранее, за 5 месяцев до события, покупку совершают меньше 10% пользователей. Исключение составляют популярные мероприятия с ограниченным количеством мест: на них билеты порой раскупают до старта продаж.

Билеты в музеи россияне покупают в день посещения

15% билетов на концерты в 2025 году пользователи приобретали за неделю до события. Аналогичная динамика наблюдается и в театральном сегменте — около 17% билетов продаются за неделю до спектакля.

Читайте также: Спрос на офлайн-развлечения к 8 Марта вырос на 42%: поход на концерт в 2026 году в среднем стоит 3 818 рублей

Единственное направление офлайн-развлечений, где преобладают импульсивные покупки, — музеи. Больше 60% билетов приобретают непосредственно в день посещения.

Билеты на мероприятия с высоким ажиотажем покупают сразу после старта продаж

В сегменте событий с высоким ажиотажем работает другая логика спроса. По словам представителей Ticketland, значительная часть лучших мест продаётся в первые 30–60 минут после открытия продаж, а в течение суток может быть реализована до половины зала. Полностью билеты на такие мероприятия могут закончиться в течение 1–3 дней.

Фестивали, напротив, демонстрируют длинную воронку продаж. Самые бюджетные билеты появляются на старте и могут стоить на 20–40% дешевле, чем накануне события.

При этом заранее билеты на подобные мероприятия покупают лишь около 7% пользователей — максимальный объём продаж (24%) приходится на неделю до события.

Ночью россияне почти не покупают билеты на мероприятия

В целом россияне практически не совершают покупки билетов ночью — на этот период приходится менее 1% продаж. Также заметное снижение активности фиксируется в выходные и праздничные дни.

Наиболее активные периоды покупок приходятся на дневное время:

с 10:00 до 12:00;

с 14:00 до 16:00.

В среднем один пользователь Ticketland приобретает 1,83 билета в месяц.

Контекст

В 2026 году продажи билетов на офлайн-развлечения к 8 Марта выросли на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидерами спроса стали концерты — на них пришлась почти половина всех продаж, а средняя цена билета снизилась на 7% и составила 3 817 рублей. На втором месте — кинотеатры с долей продаж билетов 15%: средняя стоимость прохода на мероприятие выросла до 571 рубля, что на 8% выше, чем годом ранее.

Также в топ категорий вошли театры (14%), стендап (10%) и мюзиклы (9%), где цены увеличились на 12–16%. Активный спрос начинался за две недели до праздника, но пик покупок пришёлся на 6–7 марта.

Среди самых востребованных событий оказались крупные концерты и шоу в Москве, Санкт-Петербурге и других городах — в том числе выступления популярных артистов, мюзиклы и стендап-программы.