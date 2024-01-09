МИД Финляндии не планирует открывать границу с Россией, которая закрыта с конца ноября. Работу пограничных пунктов приостановили до 14 января из-за большого потока мигрантов со стороны России – на данный момент ситуация не изменилась, заявили в ведомстве.

МИД Финляндии не планирует открывать закрытую с конца ноября границу с Россией