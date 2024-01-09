МИД Финляндии не планирует открывать закрытую с конца ноября границу с Россией

МИД Финляндии не планирует открывать границу с Россией, которая закрыта с конца ноября. Работу пограничных пунктов приостановили до 14 января из-за большого потока мигрантов со стороны России – на данный момент ситуация не изменилась, заявили в ведомстве.
Финляндия не планирует открывать границу с Россией после 14 января. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Мари Рантанен телеканалу MTV3.
О закрытии Финляндией пунктов на границе с Россией стало впервые известно 16 ноября. Погранпункты закрывали постепенно, на данный момент не работают все переходы между странами.
МИД Финляндии объяснило решение о закрытии погранпунктов большим потоком мигрантов, которые используют Россию как транзитную страну.
Границу рассчитывали открыть 14 января, но этого не произойдет, поскольку ситуация с мигрантами не изменилась, сообщила глава внешнеполитического ведомства Финляндии.
Фото на обложке: Prehistorik /
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