Стоимость приготовления пасхального кулича выросла в России на 11%

«Средняя стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 10,8%. Таким образом, на приготовление пасхального кулича сегодня нужно 234,3 рубля (против 211,4 рубля годом ранее)», — отметили в «Руспродсоюзе». В ассоциации уточнили, что в основном рост стоимости приготовления кулича произошел из-за удорожания сливочного масла.

Для расчета «Руспродсоюзом» был взят рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно: 350 гр муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 гр сахара, 70 гр сливочного масла, 100 гр сухофруктов, для глазури — 2 яичных белка и 100 гр сахара.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в крупнейшие торговые сети обращения с требованием не допускать необоснованное повышение цен на продукты в преддверии Пасхи, которая в 2025 году состоится 20 апреля. Регулятор заявил, что будет следить за ценами на куриные яйца, кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, так как спрос на них повышается перед Пасхой.

Фото на обложке: Elena Mozhvilo / Unspalsh