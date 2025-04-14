Стоимость приготовления пасхального кулича выросла в России на 11%
Анастасия Коссаковская
Стоимость ингредиентов для приготовления пасхального кулича выросла в России на 11% год к году, рассказали ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».
Стоимость приготовления пасхального кулича выросла в России на 11%
https://rb.ru/news/russia-paskha-food/
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«Средняя стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 10,8%. Таким образом, на приготовление пасхального кулича сегодня нужно 234,3 рубля (против 211,4 рубля годом ранее)», — отметили в «Руспродсоюзе». В ассоциации уточнили, что в основном рост стоимости приготовления кулича произошел из-за удорожания сливочного масла.
Для расчета «Руспродсоюзом» был взят рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно: 350 гр муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 гр сахара, 70 гр сливочного масла, 100 гр сухофруктов, для глазури — 2 яичных белка и 100 гр сахара.
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Фото на обложке: Elena Mozhvilo / Unspalsh
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