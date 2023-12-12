RuStore появился в электронных книгах и медиаплеерах

Российский магазин приложений RuStore появился в электронных книгах (ридерах) и медиаплеерах, говорится в сообщении VK, которая ведет разработку стора.

Магазин приложений предустановлен на новую модель ридеров Onyx Boox Faust 6, которые вышли на рынок в начале декабря. Пользователи других моделей Onyx Boox также cмогут скачивать приложения из RuStore — для этого нужно обновить устройства до последней версии.

Операционный директор RuStore Илья Сверчков, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что компания расширяет присутствие магазина приложений на разных платформах, чтобы охватить больше пользователей.

Магазин приложений также доступен на медиацентрах TVIP S-Box последнего поколения, смартфонах на Android, планшетах и телевизорах.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

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