«2ГИС» и «СберУслуги» оценили потери рынка бьюти-услуг из-за пандемии

Количество косметических салонов в городах России сильно сократилось во время пандемии, выяснили эксперты геосервиса «2ГИС» и платформы «СберУслуги» (входят в экосистему «Сбера»). Особенно это коснулось крупных региональных центров, рассказали RB.ru эксперты компаний.

В 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек услуги по уходу за лицом и телом теперь оказывают чуть менее 23 тысяч организаций. Это на 10% меньше, чем было год назад, в марте 2020 года. Сильнее всего пандемия «ударила» по Томску (−38% за год), Саратову (−29%) и Тюмени (−27%).

В городах-миллионниках наибольшее сокращение салонов красоты произошло в Омске (−24%), Перми (−20%) и Нижнем Новгороде (−17%). В Москве ситуация лучше, там закрылось только 3% участников рынка бьюти-услуг. Меньшая динамика только в Екатеринбурге, здесь число салонов осталось практически неизменным и снизилось менее чем на 1%.

В то же время, после пандемии спрос на услуги красоты стал восстанавливаться одним из первых, говорится в исследовании. По данным сервиса для самозанятых специалистов «СберУслуги», за последний год количество самозанятых в сфере красоты выросло в 8 раз.

«Многие салоны красоты не восстановили свою деятельность после локдауна. Тем не менее, мы видим, что большое количество специалистов за это время перешли в категорию самозанятых и стали оказывать услуги самостоятельно», — пояснила результаты операционный директор сервиса Марина Александровская.

Ранее сообщалось, что доходы самозанятых на фоне пандемии выросли в 11 раз. Больше всего прибавила выручка у продающих одежду и обувь, поставщиков аудио- и видеоконтента и работающих на себя в сфере образовательных услуг.

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