Самозанятых водителей предложили вывести в отдельную категорию перевозок — их не будут включать в реестр такси

Общественная организация «Объединение самозанятых России» (ОСР) предложила разработать отдельный правовой статус для водителей, которые занимаются перевозками на собственных автомобилях. Это нужно для того, чтобы учесть специфику неполной занятости водителей и их взаимодействия с платформами. Общественники направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Поездки на собственном автомобиле предлагают закрепить как самостоятельную услугу

В «Объединении самозанятых России»считают необходимым закрепить «райдхейлинг» в Транспортной стратегии России в статусе самостоятельного сегмента перевозок — наравне с такси и каршерингом. Речь идёт о модели, при которой физические лица ездят на собственных автомобилях и выполняют поездки, подключаясь к цифровым сервисам.

Представители общественной организации подчёркивают, что подобная практика распространена во многих странах и регулируется особыми нормами. Эти правила учитывают:

использование личного транспорта вместо машин таксопарков;

гибкий график и непостоянный характер работы;

контроль через платформы, а не через традиционные диспетчерские службы;

цифровую фиксацию поездок и данных пассажиров.

По оценкам экспертов «Объединения самозанятых России», в стране насчитывается до 5 млн частных водителей, которые фактически компенсируют дефицит общественного транспорта. Особенно это заметно в регионах, где автобусные маршруты нерентабельны или работают с перебоями.

Общественники предлагают перестать вносить водителей со своим транспортом в реестр такси

Инициаторы считают необходимым сохранить базовые требования к безопасности, но убрать нормы, характерные для классических таксопарков. В перечень обязательных условий предлагается включить:

оформление работника как самозанятого;

выполнение заказов только с помощью цифровых платформ;

ОСАГО;

автоматизированный контроль отсутствия у водителя неснятой либо непогашенной судимости за тяжкие преступления;

проверку на отсутствие алкогольной и наркотической зависимости;

разграничение заказов в приложении с выделением форматов «Такси» и «Частный водитель».

Ответственность за безопасность поездок, хранение персональной информации и страхование пассажиров, по замыслу авторов, возьмут на себя платформенные компании.

В ОСР называют излишними для модели райдхейлинга требования о внесении в реестр такси, обязательные предрейсовые медосмотры и технические проверки, предусмотренные для профессиональных перевозчиков. По мнению объединения, более гибкий формат регулирования поможет легализовать значительную часть водителей и нарастить поступления налога на профессиональный доход в бюджет.

Закон о локализации для самозанятых уже смягчён

Предложение о формировании самостоятельного правового режима для райдхейлинга рассматривается параллельно с серьёзными изменениями в регулировании рынка такси. Уже с 1 марта 2026 года вступят в силу нормы о локализации автотранспорта, используемого для перевозок. В соответствии с ними, регистрация автомобиля в региональном реестре будет возможна лишь при достижении установленной доли локализации производства либо при условии его выпуска по специальному инвестиционному контракту, заключённому в период с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

Осенью 2025 года Минпромторг обнародовал перечень из 22 моделей, допущенных к работе в такси. В список вошли автомобили марок Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Предполагается, что документ будет корректироваться по мере вывода на рынок новых моделей.

Дополнительно Госдума одобрила поправки, предоставляющие самозанятым право до 1 января 2033 года использовать автомобили, не соответствующие критериям локализации. При этом для таких машин установлен лимит: их доля в региональных реестрах не может превышать 25%.

Уравнивание частных водителей с таксопарками плохо повлияет на рынок

По оценкам экспертов, чьи слова приводит РБК, в небольших городах и на сельских территориях именно владельцы личных автомобилей формируют значительную часть предложения перевозок. Уравнивание их по требованиям с таксопарками увеличивает административную нагрузку и способно сократить число легально работающих водителей.

Аналитики, на которых ссылается РБК, также указывают на фискальные риски. Часть перевозчиков продолжает работать вне официальных платформ, что снижает объём налоговых поступлений. Если один из крупных агрегаторов перечислил свыше 30 млрд руб. налогов за 2025 год, то совокупные недополученные доходы бюджета от теневого сегмента могут составлять не менее 60 млрд руб.

Ужесточение регулирования может привести к уходу из легального поля до 2 млн водителей, сообщают эксперты РБК. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость поездок и уровень транспортной доступности, особенно в регионах с ограниченным общественным сообщением.