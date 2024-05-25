Samsung будет изымать некоторые детали смартфонов при ремонте

Теперь конфиденциальная информация пользователей может быть отправлена в Samsung без их ведома. Дело в том, что Samsung закрепил за собой право изымать некоторые детали смартфонов пользователей при ремонте.

Журналисты 404 Media изучили договор, который подписывают независимые сервисные центры с компанией Samsung. Там сказано, что специалисты СЦ обязаны прекращать обслуживание, в случае, если будет установлено, что ранее устройство было отремонтировано с использованием сторонних деталей, которые компания не выпускала.

Если это произойдет, что в СЦ специалист должен будет разобрать смартфон, промаркировать неоригинальную деталь и тут же сообщить об этом в Samsung. Журналисты говорят, что это сильно усложняет процесс ремонта гаджетов, а сама компания нарушает законы.

Сотрудники СЦ считают, что обратившиеся в сервисный центр клиенты даже не предполагают, что их конфиденциальная информация может быть отправлена в Samsung без их ведома.

Кроме того, по мнению адвоката Фонда электронной свободы Кита Уолша, пользователи имеют право использовать неоригинальные детали при ремонте смартфонов. Отметил он и то, что договор Samsung с СЦ в Америке и вовсе противоречит федеральному закону о гарантийном обслуживании, который начнет действовать уже в этом году.

Ранее мы писали о том, что Samsung анонсировал свой первый мобильный чипсет, включающий CPU и GPU, построенный по передовому 3-нанометровому процессору Gate-All-Around (GAA).

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