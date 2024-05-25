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Samsung будет изымать некоторые детали смартфонов при ремонте

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Теперь конфиденциальная информация пользователей может быть отправлена в Samsung без их ведома. Дело в том, что Samsung закрепил за собой право изымать некоторые детали смартфонов пользователей при ремонте.

Samsung будет изымать некоторые детали смартфонов при ремонте

Журналисты 404 Media изучили договор, который подписывают независимые сервисные центры с компанией Samsung. Там сказано, что специалисты СЦ обязаны прекращать обслуживание, в случае, если будет установлено, что ранее устройство было отремонтировано с использованием сторонних деталей, которые компания не выпускала.

Если это произойдет, что в СЦ специалист должен будет разобрать смартфон, промаркировать неоригинальную деталь и тут же сообщить об этом в Samsung. Журналисты говорят, что это сильно усложняет процесс ремонта гаджетов, а сама компания нарушает законы.

Сотрудники СЦ считают, что обратившиеся в сервисный центр клиенты даже не предполагают, что их конфиденциальная информация может быть отправлена в Samsung без их ведома.

Кроме того, по мнению адвоката Фонда электронной свободы Кита Уолша, пользователи имеют право использовать неоригинальные детали при ремонте смартфонов. Отметил он и то, что договор Samsung с СЦ в Америке и вовсе противоречит федеральному закону о гарантийном обслуживании, который начнет действовать уже в этом году.

Ранее мы писали о том, что Samsung анонсировал свой первый мобильный чипсет, включающий CPU и GPU, построенный по передовому 3-нанометровому процессору Gate-All-Around (GAA).

Фото на обложке: WilliamZac / https://pixabay.com

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