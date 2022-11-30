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«Сбер» запустил курс по созданию токенов и NFT-коллекций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Лаборатория блокчейн Сбербанка и «СберУниверситет» запустили образовательную программу по основам децентрализованных финансов (DeFi). Об этом RB.RU сообщил представитель «Сбера».

«Сбер» запустил курс по созданию токенов и NFT-коллекций

Обучение предназначено для руководителей финансовых подразделений, финтех-специалистов, инвесторов и всех, кому интересны блокчейн, криптовалюты и смарт-контракты.

Слушателей познакомят с ключевыми элементами DeFi, научат создавать собственные токены и выводить их на децентрализованные биржи, создавать смарт-контракты и выпускать собственные NFT-коллекции (наборы объектов в цифровом формате).

Программа длится один месяц (22 академических часа). Она состоит из офлайн- и онлайн-модулей, очные занятия проходят в кампусе «СберУниверситета». Стоимость участия — 120 тыс. рублей, подать заявку можно по ссылке.

По словам директора Лаборатории блокчейн Сбербанка Александра Нама, «Сбер» запустил программу, потому что «профессиональных знаний в данной сфере пока недостаточно».

Фото на обложке: Unsplash

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