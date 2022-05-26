Сбербанк поможет бизнесу установить зарядные станции для электрокаров

Российская компания Electro.cars и Сбербанк запустили услугу для бизнеса по установке зарядных станций для электромобиля. Решение подойдет для гостиничных комплексов, торговых центров, девелоперов, автозаправочных станций и операторов сетей зарядных станций. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе банка.
Покупателю будет доступно круглосуточное клиентское обслуживание для качественного использования зарядки, подключенной к сети electro.cars.
В личном кабинете владельцы станции могут легко управлять тарифами, принимать платежи и контролировать техническую работу оборудования, а электромобилисты будут находить локацию, бронировать и заряжаться с помощью бесплатного мобильного приложения.
Монтаж, установку и обслуживание зарядных станций будут производить инженеры «СберСервиса». Географическая распределенность сотрудников позволит в короткий срок произвести обслуживание и ремонт зарядных станций.Ранее правительство сообщило, что простимулирует внедрение в России «быстрых» электрозарядных станций, предоставив производителям и владельцам подобной инфраструктуры «значительные налоговые льготы».
Речь идет о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут. Они включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности.
На что смогут рассчитывать производители и владельцы «быстрых» зарядных станций:
- инвестиционный налоговый кредит;
- повышающие коэффициенты к норме амортизации;
- освобождение от налога на имущество.
Согласно Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20–30 минут.
Фото на обложке: Unsplash
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