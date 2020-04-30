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Сбербанк выпустил настольную игру про самоизоляцию

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Лаборатория геймификации Сбербанка выпустила настольную игру «В изоляции». Это игра формата «собери сам»: ее можно бесплатно скачать и распечатать дома. Об этом Rusbase рассказал представитель лаборатории.

Сбербанк выпустил настольную игру про самоизоляцию

Игра посвящена карантину и девяти его героям: полицейской, доктору, курьеру, пенсионерке, школьнику, водителю такси, предпринимательнице, парикмахеру и фрилансеру-удаленщику.

Игровое поле

Главная цель игры — выйти из дома (клетка «старт») и дойти до финиша, чтобы выбросить мусор. На каждой клетке героев ждут разные локации: парк, детская площадка, аптека, магазин, кафе, салон красоты, больница, отделение полиции или «Экстренные новости» от МЧС. Некоторые клетки «заражены» коронавирусом. 

Все клетки влияют на ход игры, а некоторые персонажи связаны общей историей. В прохождении помогут фишки медицинских масок, санитайзеров и электронных пропусков. 

Победить можно в том случае, если игрок выполнил не только основную цель «выбросить мусор», но и побочную цель своего персонажа. Например, таксисту нужно подвезти не менее 3 игроков, а доктору — вылечить хотя бы одного пациента. 

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30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

30 апреля 2020

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