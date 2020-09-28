Сбербанк объявил об открытии первого офиса без касс

Сбербанк открыл в Москве первый офис без бронестекол и касс. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняются электронным кассиром. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Заместитель главы банка Александр Ведяхин отметил, что в офисе нового формата сохранились все банковские услуги. Кроме того, есть зона сбердевайсов. Там можно посмотреть новинки и те приборы, которые «делают жизнь человека лучше и позволяют экономить время». В новом офисе также есть постаматы, где можно отправить и получить посылку.

Клиенту не нужно брать с собой паспорт — система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. Банкоматы сочетают в себе современный дизайн и технологии, говорят в кредитной организации. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — мобильные приложения Сбера.

Клиент может снять деньги как по карте или смартфону, так и с помощью голосового помощника или по улыбке — на банкомате доступна система распознавания лиц. Кроме того, в офисе нового формата есть доступ к кофейне.

Новый офис находится на Цветном бульваре, 2. В следующем году таких отделений планируется открыть два-три в каждом регионе.