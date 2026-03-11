Сбербанк проиграл спор на 1,4 млрд ₽: суд признал нарушение прав на бренд PayQR от компании ФИТ

Апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить 1,445 млрд рублей ИТ-компании ФИТ за нарушение прав на товарные знаки PayQR, сообщает «Коммерсант». Суд также запретил банку использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR». Исполнение решения пока приостановлено — Сбербанк подал кассационную жалобу.

Сервис PayQR зарегистрировал свой товарный знак в 2016 году

Платежный сервис PayQR был создан компанией ФИТ в 2014 году, а товарный знак зарегистрирован в Роспатенте двумя годами позже — в 2016-м. Тогда же Сбербанк и ФИТ обсуждали возможное сотрудничество в сфере платежных решений.

Позже, в 2019 году, Сбербанк запустил собственную систему оплаты по QR-коду и начал использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR» — в рекламе, на сайте и на терминалах. Сначала компания ФИТ направляла претензии Сбербанку, после чего конфликт перешёл в судебное разбирательство.

Согласно исследованию, люди путают SberPay QR и PayQR от компании ФИТ

Суд первой инстанции отклонил иск от ФИТ к Сбербанку, указав, что слова Pay и QR используются как функциональное описание услуги, а не как товарный знак. Однако компания ФИТ обратилась в апелляционный суд.

После суд пришёл к выводу, что ключевую роль играет словесная часть обозначения, которая легче воспринимается и запоминается потребителями. Наличие бренда Сбер и небольшие графические различия не устраняют сходства. Согласно исследованию, результаты которого приводит «Коммерсант», около 32% респондентов перепутали обозначения двух сервисов. Это превышает уровень, достаточный для признания сходства товарных знаков в судебной практике: обычно он составляет около 25%, а в некоторых случаях — 10%.

Изначально компания ФИТ требовала от Сбербанка компенсацию 2,9 млрд рублей

Экспертная оценка стоимости использования товарных знаков PayQR составила 14,4 млрд рублей. При этом компания ФИТ потребовала от Сбербанка 2,9 млрд рублей.

Апелляционный суд снизил размер компенсации до 1,445 млрд рублей, сославшись на принцип соразмерности. Он требует, чтобы наказание соответствовало тяжести совершенного деяния. Эта сумма составляет примерно 0,11% чистой прибыли Сбербанка за девять месяцев 2025 года.

Сбербанк уже добился приостановки исполнения решения

Сбербанк не стал комментировать решение суда. Согласно данным картотеки арбитражных дел, банк уже направил кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам и добился приостановки исполнения решения.

При этом на сайте банка уже используется новое обозначение для сервиса — «Мульти QR».

Зарегистрированные права на товарный знак PayQR сыграли решающую роль в судебном разбирательстве

Эксперты «Коммерсанта» называют конфликт между ФИТ и Сбербанком одним из крупнейших процессов о защите товарных знаков в российском финтехе. По их словам, подобные споры редко сопровождаются столь крупными суммами компенсаций.

При этом мнения специалистов разделились. Часть юристов, чьи слова приводит «Коммерсант», считает выводы апелляции спорными. Дело в том, что слова Pay и QR широко применяются в платежной сфере. Другие эксперты, с которыми общался «Коммерсант», указывают, что решающую роль сыграли зарегистрированные права на товарный знак PayQR и длительное взаимодействие сторон до запуска сервиса Сбербанка. По их мнению, этот процесс показывает, насколько важно проверять бренды и обозначения ещё на этапе разработки новых продуктов.