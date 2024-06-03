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Ряд государственных сайтов и ФТС столкнулись со сбоями в работе

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о восстановлении обмена с участниками внешнеэкономической деятельности после DDoS-атаки на операторов связи. Из-за массированной атаки он был затруднен. Также сообщалось о сбое в работе ряда государственных сайтов.

Ряд государственных сайтов и ФТС столкнулись со сбоями в работе

В сообщении ФТС говорится, что на операторов связи была совершена DDoS-атака, до 13:00 мск обмен с участниками внешнеэкономической деятельностью был затруднен.

Также в понедельник, 3 июня, Роскомнадзор информировал о частичной недоступности некоторых государственных сайтов. Причиной сбоев, по предварительным данным, стали неполадки на участке магистральной сети связи.

Так, проблемы с загрузкой наблюдались у сайтов Минцифры, Минфина, МВД, Минобрнауки, Минпромторга, а также у сайта Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и сайта правительства России.  

Ранее стало известно о хакерской атаке на системы ритейлера «Верный». На прошлой неделе с глобальным сбоем в работе столкнулся логистический оператор СДЭК, которого также атаковали киберпреступники.

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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