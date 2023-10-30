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СБП-переводы от компаний россиянам выросли в пять раз

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За год переводы юрлиц физлицам (b2c) через Систему быстрых платежей (СБП) выросли в пять раз. В третьем квартале 2023 года они составили 77,8 млрд рублей, годом ранее — 15,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованную статистику.

СБП-переводы от компаний россиянам выросли в пять раз

Пятикратный рост переводов юрлиц физлицам участники рынка объясняют акцией НСПК с кешбэком за покупки по СБП, законом о безналичной оплате сданного металлолома, ростом числа самозанятых и популярностью гарантированных сделок на сайтах объявлений.

Всего в третьем квартале года переводы через СПБ осуществлял каждый второй житель страны. Увеличилась и средняя сумма переводов через систему: она составила 5,2 тыс. рублей против 4,8 тыс. рублей во втором квартале.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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