За год переводы юрлиц физлицам (b2c) через Систему быстрых платежей (СБП) выросли в пять раз. В третьем квартале 2023 года они составили 77,8 млрд рублей, годом ранее — 15,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованную статистику.

СБП-переводы от компаний россиянам выросли в пять раз