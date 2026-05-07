СДЭК автоматизировал оформление доставки для продавцов Avito — система получает данные о заказе и создаёт накладную

СДЭК интегрировал в сервис автоматическое создание накладных для заказов на Avito, сообщили в компании. Теперь данные о заказах с платформы объявлений сами передаются в СДЭК для оформления доставки: трек-номер посылки будет отображаться прямо в Avito. Ранее СДЭК провёл интеграцию системы с маркетплейсами Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом.

Как сообщили в пресс-службе СДЭК, подключение интеграции с Avito доступно продавцам, заключившим договор со СДЭК и работающим по модели DBS*Модель работы на маркетплейсах, при которой продавец самостоятельно хранит товар, обрабатывает заказы, упаковывает их и организует доставку покупателю. Система каждые 15 минут проверяет наличие новых заказов на площадке продавца. Если заказ найден, накладная автоматически создаётся в СДЭК.

Документ будет доступен в личном кабинете селлера. Его можно распечатать и наклеить на посылку перед передачей в доставку. Для работы интеграции не нужно устанавливать дополнительное ПО, вся настройка проходит через личный кабинет.

В СДЭК сообщили, что стали первым логистическим оператором с интеграцией для продавцов Avito, работающих по модели DBS.

«Мы первый логистический оператор на рынке, предлагающий интеграцию селлерам на Avito, работающим по модели DBS. Эта интеграция стала четвертой, после Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета, в едином окне настроек личного кабинета юридического лица, чего еще также не было в отрасли», — рассказали в пресс-службе СДЭК.

СДЭК позволяет продавцам синхронизировать свой склад с маркетплейсами Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет, автоматически создавать заказы в личном кабинете и отслеживать статусы доставки. Селлеры также могут самостоятельно выбирать тарифы и регионы продаж, а выдача заказов осуществляется через курьеров или пункты выдачи СДЭК.

СДЭК автоматизирует сервисы для селлеров и B2B-клиентов

Ранее СДЭК также автоматизировал ввоз товаров из-за границы для B2B-клиентов и сократил сроки доставки на 2–3 дня. Теперь система автоматически согласовывает накладные для поставок стоимостью до €200 и сразу передаёт груз в логистику.

В компании пояснили, что раньше даже при упрощённой схеме оформления отправления требовалось дополнительное согласование для выпуска с таможни. Этот этап занимал до трёх дней и задерживал движение посылок.

Контекст

СДЭК — международный логистический оператор, работающий в сфере доставки, фулфилмента и сервисов для e-commerce и бизнеса.

По итогам 2025 года выручка СДЭК выросла на 14% — до 47,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 113% и достигла 3,8 млрд рублей. За год через компанию прошло более 123 млн посылок. О основными категориями отправлений стали «Одежда и обувь», «Бытовая техника и электроника», «Красота и уход», «Подарки и сувениры» и «Документы».

Параллельно компания расширяет международную логистику. В 2025 году СДЭК открыл первый фулфилмент-центр в Азии — CDEK Bangkok, а также начал поставки товаров на маркетплейсы Fatio в ОАЭ и Noon на Ближнем Востоке.