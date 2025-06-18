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Селлеры лидируют по числу участников ПМЭФ-2025

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В этом году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) активнее всего едут представители торговли, рассказали Русбейс в онлайн-сервисе для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса». На них приходится 26% корпоративных заказов.

Селлеры лидируют по числу участников ПМЭФ-2025
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Из них 20% — на оптовую торговлю, а 6% ― на розничную. Следом идут IT-компании (12%), строительный сектор (11%) и научная сфера (4%).

Аналитики отметили четырехкратный рост числа бронирований от ритейлеров. От финансового, маркетингового и IT-секторов заказов стало вдвое больше. На 66% увеличилось участие киноиндустрии и на 16% — оптовиков. При этом компании из логистики, консалтинга и спорта сократили поездки вдвое.

  • В «Яндекс Go» зафиксировали полуторакратный рост деловых поездок в Санкт-Петербург в дни ПМЭФ. Москва стала лидером по числу участников — почти четверть всех гостей.

Фото на обложке: Евгений Федосков / Росконгресс

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